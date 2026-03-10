La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Cosa filtra dai vertici AIA

La 28ª giornata di Serie A ha lasciato in eredità diversi episodi arbitrali destinati a far discutere ancora. Tra i casi più rilevanti ci sono il derby di Milano, con il contestato tocco di braccio di Samuele Ricci, centrocampista rossonero, nell’area del Milan, e il rigore non concesso alla Roma nella sfida contro il Genoa. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, dalle valutazioni emerse dopo il turno di campionato arriva una doppia linea interpretativa precisa: Daniele Doveri, arbitro internazionale della sezione di Roma, esce promosso dalla gestione del derby, mentre resta la sensazione che ai giallorossi mancasse un penalty nella trasferta ligure.

Il giudizio su Doveri, dunque, non sarebbe stato compromesso dall’episodio finale di Milan-Inter, nonostante le proteste e i dubbi generati dal mancato intervento in occasione del tocco di mano di Ricci. Diversa, invece, la lettura sul match della Roma, dove la direzione arbitrale non avrebbe convinto pienamente nei momenti chiave.

La Penna pronto a rivedere la Serie A

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, una delle notizie più significative arrivate in queste ore riguarda Federico La Penna, arbitro romano che potrebbe presto tornare a dirigere una partita di Serie A. Dopo essere stato impiegato in due gare di Serie B, il direttore di gara sarebbe infatti vicino al rientro nel massimo campionato.

È passato esattamente un mese da Inter-Juventus, partita che aveva scatenato infinite polemiche per il secondo cartellino giallo mostrato a Pierre Kalulu, difensore francese della Juventus, in seguito a una simulazione di Alessandro Bastoni, centrale mancino nerazzurro. Quell’episodio aveva acceso un durissimo dibattito, sia per la decisione tecnica sia per l’impossibilità di correggere l’errore attraverso il Var.

Le parole di Rocchi e il tema delle simulazioni

Nei giorni successivi a quella sfida, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ex fischietto internazionale oggi responsabile del settore arbitrale di Serie A e B, aveva ammesso pubblicamente l’errore di La Penna, sottolineando però anche un altro aspetto: la simulazione di Bastoni.

Rocchi aveva infatti evidenziato come il problema non fosse soltanto la decisione arbitrale sbagliata, ma anche il comportamento del calciatore, inserendo l’episodio in un contesto più ampio fatto di tante simulazioni che stanno complicando il lavoro degli arbitri nel campionato italiano. Ora, con il possibile ritorno di La Penna in Serie A, il messaggio che filtra dai vertici arbitrali sembra essere chiaro: l’errore è stato riconosciuto, ma il percorso del direttore di gara non viene considerato compromesso in modo definitivo.