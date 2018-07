Paolo Rossi e Di Gennaro passano da Mediaset alla RAI. Pablito commenterà la Champions mentre il collega sarà la seconda voce della Nazionale

Paolo Rossi conclusa la carriera da calciatore si è riciclato come commentatore televisivo prima per Sky Sport e poi per Mediaset Premium diventando un punto di riferimento per entrambe le emittenti. Per l’eroe del Mondiale 1982 l’esperienza al Biscione si è però oggi conclusa. L’ex attaccante juventino approderà in RAI per commentare in studio le partite della Champions League nel programma di approfondimento condotto da Paola Ferrari e Alberto Rimedio in onda il mercoledì. La televisione pubblica accoglie da Mediaset anche Antonio Di Gennaro. L’ex allenatore sarà la seconda voce per le partite della Nazionale affiancando il telecronista principale Alberto Rimedio. Di Gennaro inoltre assumerà lo stesso ruolo anche per i match della Champions League e parteciperà alla nuova edizione de La Domenica Sportiva.

Nei giorni scorsi Sky ha invece salutato Massimo Mauro, storica voce del programma domenicale “Sky Calcio Club”.