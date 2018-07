Giorni di grandi novità in casa Sky Sport: dopo la presentazione dei nuovi palinsesti, spicca l’assenza di Massimo Mauro, presenza fissa dell’approfondimento domenicale sulla Serie A

Sky Sport ha presentato ieri i nuovi palinsesti: tra le tante novità, spicca anche l’assenza di Massimo Mauro, presenza fissa degli ultimi anni nell’approfondimento della domenica sul campionato di Serie A. L’ex centrocampista di Juventus e Napoli era commentatore di ‘Sky Calcio Club’, programma in onda su Sky Sport la domenica sera; come riporta il Corriere della Sera, pare che sia stato un ‘divorzio’ mal digerito dall’ex calciatore. Mauro, opinionista per l’emittente sportiva dal 2005, durante il suo impiego è stato spesso oggetto di critiche per le sue posizioni filo-juventine e anti-Var. Tra le altre novità per la programmazione di Sky Sport per la prossima stagione, il passaggio di Ilaria D’Amico alla conduzione dell’approfondimento sulla Champions League; al suo posto nell’approfondimento domenicale sulla Serie A ci sarà Alessandro Bonan. Inoltre, a commento degli eventi calcistici di Coppa, ci saranno anche i nuovi volti di Fabio Capello e Andrea Pirlo.