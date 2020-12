La rivelazione di Quaresma: «Andare all’Al-Ahli uno degli errori più grandi della mia vita»

Ricardo Quaresma ha parlato della sua passata avventura all’Al-Ahli

Ricardo Quaresma, numero 10 del Vitoria Guimaraes, ospite del Web Summit 2020 ha parlato del sua avventura all’Al-Ahli; definendola una delle peggiori scelte della sua carriera.

«Sono andato all’Al-Ahli molto giovane, quando avevo 29 anni. È stato uno dei più grandi errori della mia vita. Quella più che altro è una meta da fine carriera, tanto è vero che molte persone hanno detto che ero finito, stavo ingrassando. Sono tornato in Europa e ho capito che i soldi non erano tutto. Devo ringraziare molto il presidente Pinto da Costa per avermi riaperto le porte del Porto (nella stagione 2013/14). È stato molto importante dimostrare che ero vivo».