Monchi ha contattato il procuratore di Cuadrado per sapere se il colombiano sarebbe disponibile a trasferirsi alla Roma

Juan Cuadrado potrebbe essere la persona che meno sarà agevolata dall’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il colombiano non solo ha perso il suo numero di maglia in favore del fenomeno portoghese ma potrebbe anche trovare meno spazio nella prossima stagione. I posti in attacco sono contati e una casella sarà certamente occupata da Ronaldo. Stando a quanto riportano SportMediaset e Sky Sport, la Roma vorrebbe approfittare di questa situazione di incertezza per rubare Cuadrado ai bianconeri. Il ds giallorosso Monchi avrebbe già avviato un sondaggio con l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, per capire se l’ex Chelsea sarebbe disponibile o meno a lasciare Torino. Al momento non ci sono le condizioni affinché l’esterno sudamericano si trasferisca effettivamente nella Capitale ma non è detto che le trattative non possano farsi più intense nel corso delle prossime settimane.

La Roma in alternativa a Cuadrado avrebbe pensato a Suso del Milan, che si dà il caso abbia anche lui Lucci come procuratore. I giallorossi nelle prossime settimane dovrebbero comunque formalizzare il rinnovo di contratto di Alessandro Florenzi e lavorano per l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia, giocatore classe 2000 considerato da molti l’erede di Andrea Pirlo.