La Roma sogna in grande: Dybala e Ronaldo nella capitale

Secondo le indiscrezioni del Messaggero Mourinho vorrebbe portare a Roma sia Dybala che Cristiano Ronaldo, ma la strada non è facile

La vittoria della Conference League fa sognare i tifosi della Roma, che dopo la festa si aspettano grossi arrivi dal mercato per puntare su obiettivi di maggior spessore già dalla prossima stagione.

Come riferito dal Messaggero, i giallorossi sono in pressing per l’argentino, ma esiste anche una suggestione Cristiano Ronaldo. Lasciata la Juve la scorsa estate, CR7 a Manchester non si è trovato bene come si aspettava e potrebbe presto cambiare maglia. Ovviamente l’affare per il portoghese è difficilissimo, viste le cifre in ballo e la volontà del giocatore di giocare la Champions League.