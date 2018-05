La Sampdoria pianifica il futuro con Marco Giampaolo

L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo si incontrerà con il presidente Massimo Ferrero e il suo staff per pianificare la prossima stagione. La volontà è quella di continuare il rapporto per un altro anno

La Sampdoria per diverso tempo è stata in corsa per raggiungere l’Europa League. I blucerchiati sono stati una delle rivelazioni di questo campionato ma a causa di una serie di risultati negativi nelle ultime giornate hanno dovuto abbandonare le proprie aspirazioni internazionali. Il club genovese ha chiuso la stagione al decimo posto con 54 punti e l’obiettivo è quello di confermare le buone cose viste sul piano del gioco e migliorare dal punto di vista dei risultati. La Sampdoria, come riferisce il giornalista Gianluca di Marzio sul proprio sito, si è quindi messa a lavoro per definire strategie, mercato e prospettive future insieme all’allenatore Marco Giampaolo. Il tecnico incontrerà a Roma il presidente Massimo Ferrero insieme al ds Carlo Osti, l’avvocato Antonio Romei e il talent scout Riccardo Pecini, che nelle prossime ore potrebbero però accettare l’offerta dell’Empoli.

La volontà della dirigenza e del tecnico è quella di continuare per un’altra stagione ma serve fare chiarezza su come sarà gestita la squadra nell’immediato futuro. Nel caso non si trovasse un accordo, Giampaolo è stato da molti individuato come uno dei papabili sostituiti di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha messo Carlo Ancelotti in cima alla lista ma l’attuale tecnico della Sampdoria resta comunque in corsa.