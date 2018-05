Carlo Ancelotti è pronto a firmare un nuovo contratto con il Napoli. Giornata decisiva per il futuro del club azzurro e del tecnico emiliano: tutti gli aggiornamenti

Carlo Ancelotti e il Napoli sono sempre più vicini. L’allenatore emiliano, esonerato nel corso dell’ultima stagione dal Bayern Monaco, ha rifiutato la panchina della Nazionale ed è pronto a ripartire da Napoli. Il tecnico ha incontrato ieri in serata Aurelio De Laurentiis a Roma, un incontro durato più di 3 ore, e questa mattina ha raggiunto nuovamente gli uffici a Roma del presidente del Napoli per continuare la trattativa con ADL. Maurizio Sarri ormai vive da separato in casa, De Laurentiis è stato chiaro: «Ancelotti è un mio amico da anni. Chiudo con lui e non aspetto più Sarri, anche perché ho già aspettato troppo tempo».

Secondo Sky Sport, l’incontro prosegue a ritmi serrati. A Roma è arrivato anche lo staff di Carlo Ancelotti (ci sarà anche il figlio Davide Ancelotti). Presente Luigi La Sala, uno degli osservatori che andrà a comporre lo staff tecnico dell’allenatore, Mino Fulco, nutrizionista e marito della figlia dell’allenatore. Nello staff potrebbe arrivare anche Andrea Pirlo ma al momento non sono previste visite dell’ex centrocampista della Juve e del Milan. L’intesa pare ormai raggiunta. Prima della firma, Carletto ha voluto che anche i suoi collaboratori parlassero con il club per garantire a tutto lo staff la completa libertà decisionale. Ormai sembrano esserci pochi dubbi: Carletto Ancelotti sta per firmare un nuovo contratto col Napoli.