La Superlega si difende: «La UEFA non può escludere club dalla Champions»

Fonti vicine alla Superlega dichiarano, come riportato dall’Ansa, che la UEFA non può escludere nessun club dalla Champions League

Nella serata di ieri, ESPN ha lanciato la bomba: i club che hanno dato vita alla Superlega, in particolare Juventus e Real Madrid che non hanno ancora fatto pubblica ammenda, saranno esclusi per due anni dalla Champions League. A smentire questa voce però, attaccando la UEFA, sono stati fonti vicine alla Superlega che hanno dichiarato all’Ansa:

«Non c’è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente. Le persone nei comitati disciplinari UEFA sono giudici e avvocati che sarebbero soggetti a sanzioni severe, responsabilità civile e forse anche responsabilità penale se ignorassero un ordine del tribunale. Anche in Svizzera, che è vincolata da un trattato a rispettare un ordine del tribunale di Madrid».