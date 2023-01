La UEFA risponde alla Superlega: «Ora aspettiamo la sentenza della CGUE»

La UEFA ha risposto con un comunicato alla decisione di oggi del Tribunale di Madrid in merito alla Superlega. Ecco la nota

La UEFA ha risposto con un comunicato alla decisione di oggi del Tribunale di Madrid in merito alla Superlega.

UEFA – «Questa decisione riconosce l’importanza primaria del procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in Lussemburgo. Il procedimento principale dinanzi al Tribunale commerciale di Madrid è attualmente sospeso in attesa della decisione della CGUE. A seguito dell’inequivocabile parere dell’Avvocatura generale della CGUE a sostegno della missione centrale della Uefa di guidare il calcio europeo, la Uefa attende ora la sentenza della CGUE, che sarà poi notificata al tribunale commerciale di Madrid in modo che possa essere applicata nel procedimento principale».