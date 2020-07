Ladri a casa Ribery e lui spaventa la Fiorentina: «Farò le mie valutazioni» – FOTO

Bruttissima sorpresa per Franck Ribery che, dopo essere tornato a casa dopo la vittoria contro il Parma, ha trovato l’appartamento a soqquadro

Brutta sorpresa per Franck Ribery. Dopo essere tornato a casa dopo la vittoria contro il Parma, il francese ha trovato l’appartamento messo a soqquadro dai ladri e si è sfogato sui social paventando un possibile trasferimento in estate.

«Di ritorno da questa vittoria contro il Parma, sono tornato a casa. “A casa” in Italia, paese dove ho deciso di trasferirmi e di proseguire la mia carriera dopo tanti begli anni passati a Monaco. Ecco cosa ho trovato. Allora, mia moglie ha perso qualche borsa e qualche gioiello ma grazie a Dio non è l’essenziale. Quello che mi shocka e la sensazione di essere vulnerabile, questo non l’accetto. Come dobbiamo sentirci oggi dopo quanto è accaduto? Non corro appresso ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro un pallone, la mia passione. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e noi prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere»