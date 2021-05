L’agente di Jorginho: «Vuole tornare in Italia. Servono 50 milioni»

Jorginho ha appena raggiunto la finale di Champions League con il Chelsea: ecco le dichiarazioni del suo agente

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista del Chelsea.

«Nelle sue volontà c’è anche il ritorno in Italia, ma credo che accadrà tra un paio d’anni e non ora. Napoli? Se non ci chiamano… Gli piace molto la città, ci ha vissuto anni bellissimi. Interesse del Milan? Servono 50 milioni».