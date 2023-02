L’agente di Sabiri: «La Fiorentina ci ha sempre dato la sensazione di volere davvero il giocatore»

Amin Sakman, agente di Abdelhamid Sabiri, ha parlato il trasferimento del fantasista dalla Sampdoria alla Fiorentina

Amin Sakman, agente di Abdelhamid Sabiri, ha parlato a fiorentina.it il trasferimento del fantasista dalla Sampdoria alla Fiorentina.

FIORENTINA – «In estate ci sono stati i primi contatti. Erano interessati all’ingaggio di Abdelhamid, ma per lui era chiara la volontà di giocare un’intera stagione con la Sampdoria dopo il suo buon inizio nella seconda parte della scorso campionato. Abbiamo firmato i contratti quindici minuti prima della scadenza delle 20. I club stavano trattando da settimane. Quindi è sempre stato un tira e molla, ma Abdelhamid non ha mai insistito per un trasferimento a gennaio. Per questo era tranquillo e abbiamo lasciato che fossero i club a trattare».

MOTIVO – «La Fiorentina ci ha sempre dato la sensazione di volere davvero il giocatore. Il club è molto professionale e ben strutturato. Ci sono persone come Commisso, Barone, Pradè con un’alta competenza, e Italiano che è un grande allenatore. Abbiamo pensato che questo club sarebbe stato il giusto passo per Abdelhamid. Abbiamo avuto molti interessi da parte di altri club, soprattutto durante e dopo la Coppa del Mondo. C’erano club inglesi, spagnoli, tedeschi e francesi, ma la priorità di Abdelhamid è sempre stata l’Italia e soprattutto la Fiorentina. Avrebbe potuto trasferirsi anche in inverno in altri club, però il fatto che abbia scelto l’opzione della Fiorentina in estate dimostra che voleva davvero andare a Firenze, ma anche finire la stagione con la Sampdoria».