L’agente di Shomurodov: «Ci aspettavano un trattamento diverso dalla Roma»

Eldor Shomurodov, attaccante di proprietà della Roma e ora in prestito allo Spezia, ha parlato del futuro dell’uzbeko

German Tkachenko, agente di Eldor Shomurodov, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Calcionapoli24.

PAROLE – «Quest’estate c’erano già offerte per Eldor, ma la Roma non è mai stata sensibile a certe offerte, ci aspettavano un trattamento diverso. Ci siamo stufati ora a gennaio e abbiamo preso una decisione, c’erano tante offerte in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra. Abbiamo scelto Spezia per i giusti valori. Non so se giocherà subito col Napoli domenica, fisicamente è pronto per dare un contributo. Vediamo in estate quale sarà il suo futuro, tratteremo tutto nelle tempistiche giuste. Ora vuole solo giocare il più possibile».