Philipp Lahm, ex bandiera del Bayern Monaco, ha commentato le recenti prestazioni di Joshua Kimmich. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Kicker.

«Joshua sta migliorando di anno in anno ed è di grande valore sia per il Bayern che per la nazionale. Per lui è una benedizione poter giocare in due posizioni».