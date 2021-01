Il Genoa sembrerebbe aver scelto il suo attaccante: si tratta di Lammers che sta trovando poco spazio all’Atalanta. Le ultime

Quella tra Atalanta e Genoa potrebbe essere una partita buona per chiudere anche un’operazione di mercato. La società di Preziosi è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo nel mirino Lammers.

L’olandese, che ha trovato poco spazio all’Atalanta, potrebbe essere l’oggetto del colloquio a bordocampo tra Luca Percassi e Preziosi come riportato da Sky Sport. L’arrivo di Lammers potrebbe lasciare via libera a Scamacca, in orbita Juve.