L’aneddoto di Gomez: «Quando la Croazia ha battuto il Brasile abbiamo iniziato a festeggiare come se avessimo già vinto la Coppa»

Alejandro Papu Gomez, ex giocatore dell’Atalanta, ha svelato a DSPORTS un divertente aneddoto nel Mondiale vinto con l’Argentina.

PAROLE – «Prima della partita contro l’Olanda abbiamo guardato tutti i rigori della partita tra il Brasile e la Croazia. Ci siamo detti: ‘Se il Brasile perde, la Coppa è nostra’. Quando la Croazia si è qualificata abbiamo iniziato a festeggiare come se avessimo già vinto. Da quando abbiamo messo piede in Qatar, sapevamo che saremmo diventati campioni del mondo. Non so perché, ma era chiaro a tutti».