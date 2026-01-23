Lang Galatasaray: ufficiale anche l’addio dell’olandese, altro giocatore che lascia il Napoli. Il comunicato del club turco

Lang Galatasaray: è stato ufficializzato anche l’addio dell’olandese, che lascia così il Napoli. Il comunicato del club turco

Ora è nero su bianco: l’avventura di Noa Lang all’ombra del Vesuvio si interrompe, almeno momentaneamente. L’esterno offensivo olandese lascia il Napoli e la Serie A per trasferirsi in Turchia, alla corte dei campioni del Galatasaray. L’operazione, che era nell’aria da giorni per sfoltire il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte, è stata ufficializzata con una trasparenza inusuale per il mercato italiano. Il club di Istanbul, quotato in borsa, ha infatti diffuso una nota dettagliata con tutte le cifre economiche dell’affare, confermando la chiusura della trattativa.

I costi dell’operazione: incasso immediato per De Laurentiis

Secondo quanto comunicato, Lang si trasferisce con la formula della cessione temporanea (prestito) valida per il resto della stagione 2025-2026. Non si tratta di un addio definitivo certo, ma di un prestito con diritto di opzione: il Galatasaray avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di riscattare il cartellino del giocatore al termine del campionato tramite una richiesta scritta. Per il Napoli si tratta di un’operazione finanziaria eccellente. Nelle casse azzurre entrerà subito una commissione di prestito pari a 2.000.000 di euro netti. Una cifra importante per soli sei mesi di utilizzo, che testimonia quanto il club turco volesse puntare sull’estro dell’ex Bruges.

Risparmio sull’ingaggio e nuova sfida

Oltre all’incasso del prestito, il Napoli beneficia di un notevole alleggerimento del monte ingaggi, fondamentale per fare spazio ai nuovi acquisti (come il brasiliano Giovane). Lo stipendio di Noa Lang sarà infatti interamente a carico del Galatasaray fino a giugno: il giocatore percepirà un compenso netto garantito di 1.750.000 euro per questa seconda parte di stagione. Lang cerca ora il rilancio nella Süper Lig. A Istanbul troverà un ambiente infuocato e la possibilità di giocare con continuità per riconquistare un ruolo da protagonista anche in ottica nazionale Oranje.