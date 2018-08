Il futuro di Gianluca Lapadula dovrebbe essere lontano da Genoa: sull’ex attaccante del Milan ci sono tre club di Serie A

Dopo una sola stagione fatta di alti e bassi, Gianluca Lapadula può lasciare il Genoa. L’attaccante italo-peruviano è molto richiesto in A e la società rossoblù potrebbe decidere di lasciarlo andare visto anche l’acquisto ormai imminente di Andrea Favilli dalla Juventus. Sul 28enne piemontese, stando a quanto riportato da Radio Sportiva, ci sono ben tre club: Bologna, Udinese e Parma. In questo momento i ducali sembrerebbero quelli più convinti e dunque sarebbero in vantaggio per acquistare l’ex giocatore del Milan.