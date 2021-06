L’Atletico Madrid non molla Lautaro, Simeone in costante contatto col Toro

Calciomercato Inter: l’Atletico Madrid vuole a tutti i costi Lautaro Martinez. Simeone sarebbe in continuo contatto con l’attaccante

L’Atletico Madrid continua l’assiduo pressing per Lautaro Martinez: sulle pagine di Tuttosport viene riportata una clamorosa indiscrezione.

Defilatosi il Real Madrid si è fatto sotto nuovamente il Barcellona, ma l’Atletico Madrid non vuole farsi soffiare Lautaro Martinez: il tecnico dei Colchoneros è in continuo contatto telefonico con l’attaccante dell’Inter per convincerlo a trasferirsi in Spagna. La richiesta dell’Inter per far partire il Toro balla sempre tra 80/90 milioni di euro.