Lautaro Martinez Inter, un top club vuole il Toro? Anche lui è inserito tra gli obiettivi estivi, insieme a un bianconero...

Lautaro Martinez Inter, una big vuole il Toro? Anche lui è inserito tra gli obiettivi estivi, insieme a un calciatore della Juve

Lautaro Martinez Inter, una big inglese è piombata sull’attaccante del tecnico Simone Inzaghi, ma non ci sarebbe molto da temere per i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com infatti, l’Arsenal si troverebbe in una situazione di totale emergenza in attacco. Arteta ha perso Gabriel Jesus a causa il legamento crociato del ginocchio e Havertz, a causa infortunio al tendine del ginocchio. Non basta però perchè sono fuori anche Martinelli e Saka.

In Serie A quindi due sarebbero i nomi accostato al calciomercato all’Arsenal: Dusan Vlahovic della Juventus e Lautaro Martinez dell’Inter. A differenza del serbo che in estate potrebbe lasciare la Vecchia Signora, l’argentino è legato all’Inter da un contratto fino al 2029 e ha un rapporto solido con l’ambiente nerazzurro. In ogni caso l’Arsenal non ha intenzione di pescare subito sul mercato degli svincolati, ma di aspettare la prossima estate per fare il tutto con più calma.