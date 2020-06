Lautaro spento e poco incisivo: testa già al Barcellona?

Contro il Napoli Lautaro Martinez ha offerto una prova molto al di sotto delle sue potenzialità: distratto dalle voci di mercato?

Il lockdown di 96 giorni non è servito a cambiare faccia a Lautaro Martinez. Anche contro il Napoli il Toro argentino assomigliava più a un vitello: lento, compassato, mansueto e avulso dalla manovra. I voti rimediati dai principali quotidiani sono una condanna, l’argentino è stato il peggiore in campo contro i partenopei.

Lautaro non si è reso mai veramente pericoloso e anche l’intesa con Lukaku sembra essere svanita in un sol colpo. Prestazione insufficiente e bocciatura netta, certificata dall’ottimo impatto avuto da Alexis Sanchez nel finale di gara. Possibile che le insistenti voci di mercato provenienti da Barcellona abbiano condizionato, e non poco, l’attaccante che ora dovrà concludere al meglio la stagione per non far cambiare idea ai blaugrana sul suo acquisto.