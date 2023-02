L’avvocato di Le Graet: «Dimissioni? Prenderà la sua decisione in silenzio e non certo sotto la pressione del ministro»

Florence Bourg, avvocato di Noel Le Graet, ha commentato la richiesta di dimissioni fatta dal ministro dello Sport francese

Florence Bourg, avvocato di Noel Le Graet, ha commentato la richiesta di dimissioni fatta dal ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castera.

PAROLE – «Prenderà la sua decisione in silenzio e non certo sotto la pressione del ministro, visto che c’è una grande influenza politica. Si prenderà il suo tempo. C’è una sensazione di totale ingiustizia e giustamente perché questo rapporto e questa indagine sono avvenuti in modo oltraggioso. Mi dispiace dire che nella denuncia non ci sono sms di natura palesemente sessuale».