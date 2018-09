Il ds della Lazio Igli Tare alla fine della sfida tra Lazio e Apollon ha chiesto ai tifosi di non contestare continuamente Caicedo

Alla conclusione della partita di Europa League vinta dalla Lazio con l’Apollon per 2 a 1, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha chiesto ai tifosi di non continuare a contestare Caicedo, riserva di Ciro Immobile. «Non posso stoppare tutte le chiacchiere di mercato, le cose non sono state come riferite. Ha un ruolo molto difficile, essere sempre fuori e poi essere pronto quando sei chiamato in causa non è facile. – ha detto Tare ai microfoni di Sky Sport – Siamo stati contenti, la gente non lo aiuta molto perché non gli perdona niente, è umile e benvoluto dalla squadra, dall’allenatore e dal club. Non ha mai fatto un problema, sono convinto che in questa stagione sarà fondamentale».

Tare prima del match ha inoltre confermato che le trattative per i rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic hanno raggiunto un esito positivo. Le firme sul contratto dovrebbero quindi arrivare a breve.