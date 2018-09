Tare conferma: «Tutto fatto per i rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic»

Prima della partita con l’Apollon, Igli Tare ha fatto il punto sui rinnovi in casa Lazio, confermando quelli di Immobile e Savic

Intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Apollon, Igli Tare ha rilasciato qualche importante dichiarazione sul mercato biancoleste e sui rinnovi in programma in casa Lazio: «ll nostro mercato è stato fatto per avere una panchina più lunga. Lo scorso anno, a fine stagione, abbiamo pagato l’assenza di alcuni giocatori infortunati. Inizio di campionato? Siamo sempre stati considerati come una sorpresa, adesso vogliamo essere protagonisti. Questo inizio di stagione poteva partire meglio. Abbiamo parlato per analizzare le cose che non vanno, sono convinto che faremo bene». Sui rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic ha detto: «Questione di giorni, a inizio della prossima settimana si farà tutto. Gli accordi ci sono già da tempo».

Per poi chiudere così su Caicedo: «Caicedo ha un ruolo complicato, non è semplice fare bene quando si viene chiamati poco in causa. I tifosi non gli perdonano niente, ma è benvoluto dalla squadra e dalla società. Sarà fondamentale questa stagione, ho parlato con lui e le cose che mi ha detto in allenamento si sono verificate».