Lazio, Belahyane: adesso o mai più! Un mese per convincere Sarri o sarà cessione

Lazio, Belahyane: ora o mai più! L’ex Verona avrà un mese per convincere il tecnico Maurizio Sarri o sarà cessione

Per Reda Belahyane, giovane centrocampista algerino classe 2004, si apre una fase decisiva della sua carriera alla Lazio. Dopo una stagione con appena sei presenze ufficiali, l’ex talento delle giovanili parigine sarà sotto la lente di ingrandimento di Maurizio Sarri durante il ritiro estivo. Il tecnico toscano, noto per la sua meticolosità tattica e l’attenzione alla costruzione del gioco, ha deciso di impiegare Belahyane in una nuova posizione: non più davanti alla difesa come regista, ma mezzala nel 4-3-3 biancoceleste.

Questa scelta nasce dall’esigenza di trovare centrocampisti in grado di collegare i reparti e inserire qualità tra le linee. Con Guendouzi e Rovella — due profili già affermati — a contendere il ruolo di mediano, lo spazio come playmaker è fortemente limitato. Anche Danilo Cataldi resta un punto fermo nel cuore del gioco laziale. Da qui l’idea di reinventare Belahyane in una zona più avanzata del campo, sfruttando le sue doti atletiche e la visione di gioco.

Il mese di luglio rappresenta dunque un’opportunità cruciale per il centrocampista algerino. Sarri, soprannominato “Il Comandante” per la sua leadership e il suo stile intransigente, crede nel potenziale del ragazzo e ha intenzione di seguirne da vicino l’evoluzione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico concederà a Belahyane circa quattro settimane per convincere lo staff tecnico della sua utilità. In ballo non c’è solo una maglia da titolare, ma anche un ruolo stabile nelle rotazioni.

In caso contrario, il club capitolino potrebbe optare per una cessione in prestito. Una soluzione che consentirebbe al giovane algerino di accumulare minutaggio e continuare il suo percorso di crescita in un contesto meno competitivo. Il futuro di Belahyane dipenderà dalla sua capacità di adattarsi al nuovo ruolo e dimostrare personalità nei test estivi.