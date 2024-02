Lazio Bologna, presenti 1000 tifosi rossoblu all’Olimpico

Ecco quanti tifosi del Bologna sono presenti oggi sugli spalti dello stadio Olimpico per affrontare la Lazio in trasferta

Lazio Bologna è uno scontro diretto importante per i rossoblu, e la posta in palio è talmente alta per gli uomini di Thiago Motta che all’Olimpico si è verificata una vera e propria invasione sugli spalti.

Secondo quanto riportato da lalaziosiamonoi, sono addirittura 1000 i sostenitori del Bologna oggi pomeriggio nella capitale.