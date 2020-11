Lazio, caos tamponi: il laboratorio di Avellino rischia grosso. I reati ipotizzati

La Procura di Avellino sta lavorando a stretto contatto con quella federale per fare luce sul laboratorio iripino e sulla Lazio

La Lazio osserva con il fiato sospeso l’evolversi della situazione dopo il fascicolo aperto dalla Procura di Avellino, direttamente collegato tra l’altro a l’inchiesta della Procura federale. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Procura guidata dal reggente Vincenzo D’Onofrio vuole capire come nascano le difformità tra i tamponi effettuati dalla Futura Diagnostica di Avellino e le analisi svolte da Synlab o Campus Biomedico. Nel mirino c’è la struttura campana, tanto che al momento l’unico iscritto nel registro degli indagati è Massimiliano Taccone, il presidente del Cda del laboratorio. Queste le ipotesi di reato: falso, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture.

Se dovessero emergere irregolarità tanto gravi, le conseguenze per la Lazio sarebbero pesantissime, prima a livello penale e poi sul fronte sportivo.