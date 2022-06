Lazio, casting in difesa: tutti i nomi per la retroguardia bianconceleste. Da Romagnoli a Diop

La difesa è sicuramente il reparto che più sarà rivoluzionato in estate. Il futuro di Acerbi è bilico e la Lazio sta cercando nuovi giocatori da portare alla corte di Sarri. Romagnoli e Casale restano i preferiti: per il primo, però, gli animi si sono un po’ raffreddati; per l’altro continuano i dialoghi con il Verona alla ricerca dell’intesa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società capitolina si sta comunque guardando intorno. Tra i nomi fatti, ci sono anche quello di Ferrari del Sassuolo – ormai una garanzia del campionato, è valutato 7 milioni – e quello di Diop. Quest’ultimo è una della colonne (è alto 194 cm) del West Ham, con all’attivo quattro stagioni in Premier e un cartellino di circa 10 milioni.