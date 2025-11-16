Lazio, arriva il comunicato ufficiale su Rovella: «Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò. La Società lo ha sostenuto sempre»

Lazio, arriva il comunicato ufficiale dopo la decisione di ricorrere all’operazione da parte di Nicolò Rovella: la nota del club

Nicolò Rovella dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, come confermato dallo stesso giocatore su Instagram. La terapia conservativa intrapresa non ha avuto l’esito sperato, costringendolo a rimandare il rientro in campo.

La Lazio, attraverso i propri canali social, ha manifestato vicinanza al centrocampista numero 6, esprimendo sostegno per il difficile momento che sta vivendo e dovrà ancora affrontare.

COMUNICATO – «Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella – altrettanto sofferta – di procedere con l’intervento. La Società lo ha sostenuto sempre, in ogni valutazione, insieme allo staff medico.

Nicolò ha affrontato settimane complicate con professionalità, sacrificio e un enorme attaccamento alla maglia: si è allenato e ha giocato anche quando non era facile, spesso convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano e lo accompagneranno passo dopo passo fino al suo ritorno in campo».

