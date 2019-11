Lazio, Correa approva Inzaghi: «Facciamo più gol»

L’attaccante della Lazio Correa approva il gioco di Inzaghi: «Quest’anno facciamo più gol. Siamo terzi, ma non dobbiamo rilassarci»

Joaquin Correa approva il gioco mostrato dalla Lazio di Simone Inzaghi nel corso delle prime dodici giornate di Serie A: «Quest’anno facciamo più gol, siamo più offensivi. La sconfitta di Ferrara è stata inaspettata, soprattutto dopo aver dominato il primo tempo».

«I calcio è così, ormai non esistono più partite semplici. Adesso siamo terzi e non dobbiamo rilassarci. Ci sono tante squadre forti dietro di noi, quindi dobbiamo giocare al massimo tutte le partite per vincerle», ha concluso l’argentino ai microfoni di Lazio Style Channel.