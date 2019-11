Lazio, Correa: «Che intesa con Immobile. Idolo? Kakà»

L’attaccante della Lazio Correa ammette: «Subito a mio agio a Roma. Puntiamo alla Champions League»

Joaquin Correa si è raccontato ai microfoni di Lazio Style Channel: «Mi piace segnare, è sempre bello farlo. Ho sempre cercato di migliorare ricoprendo vari ruoli in carriera. Con Immobile ho un grande rapporto, lui segna molto perché è sempre disponibile negli scambi e si fa vedere per ricevere palla anche in costruzione».

«Il mio riferimento è sempre stato Kakà, che partiva da dietro segnando tanti gol. Mi piace giocare più vicino alla porta per essere più decisivo possibile e lavoro per diventare un leader in campo. Con la Lazio ho già conquistato una Coppa Italia, ora puntiamo ad arrivare in Champions League. Non dimentichiamo poi la finale di Supercoppa contro la Juventus, occasione importante per vincere ancora», ha concluso l’attaccante della Lazio.