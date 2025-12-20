Lazio, appuntamento decisivo: una vittoria con la Cremonese può spalancare le porte dell’Europa nel periodo natalizio

Lazio, obiettivo chiaro: tre punti contro la Cremonese per chiudere l’anno in piena corsa europea. Tutti i dettagli

La Lazio si presenta alla sfida con la Cremonese con un obiettivo immediato e concreto, che potrebbe diventare realtà già questa sera. A Formello, dopo un’estate complicata e due settimi posti consecutivi, si è scelto di mantenere un profilo basso, puntando su una crescita graduale. Come riportato dal Corriere della Sera, Maurizio Sarri ha chiarito che la società non gli ha imposto l’obbligo di centrare subito l’Europa, ma quello di costruire una base solida per la prossima stagione, individuando un gruppo stabile di 7-8 titolari.

I segnali positivi, però, sono già evidenti: la squadra è compatta, con 8 clean sheet in 15 giornate, e sta mostrando progressi anche in fase offensiva. Battere la Cremonese sarebbe fondamentale per accelerare il percorso di crescita e scalare la classifica. I biancocelesti sono infatti a tre punti dal Bologna, sesto e virtualmente in Conference League, e a due dal Como. Un successo permetterebbe di agganciare i rossoblù — fermi per la Supercoppa — e superare i lariani, impegnati contro il Milan, entrando per la prima volta in stagione in zona europea.

Il calendario offre poi un’occasione ulteriore: nel turno successivo la Lazio affronterà l’Udinese, avversario alla portata. Dopo la vittoria sul Parma, un eventuale tris di successi contro Cremonese e friulani consentirebbe ai biancocelesti di chiudere il 2025 con entusiasmo e fiducia, trascorrendo il Natale in zona Europa e presentandosi al nuovo anno con la possibilità concreta di consolidare la propria posizione.

