Lazio, Destro si scatena contro i biancocelesti: la statistica

Mattia Destro si scatena quando vede il biancoceleste Lazio. Ecco la statistica del bomber genoano

Un vero e proprio killer per la Lazio. Mattia Destro si riscopre bomber quando davanti ha i biancocelesti: in Serie A, ha partecipato a sette gol con sei reti e un assist. Tre degli ultimi quattro, inoltre, li ha siglati proprio tra le mura dell’Olimpico.

In campionato, l’attaccante non ha fatto meglio contro nessun’altra squadra: une vera e propria bestia nera per i capitolini.