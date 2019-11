Lazio, dodici fermi nel post partita contro il Celtic

Una serata che tutto sommato non ha causato danni tra Lazio e Celtic, 12 è il numero dei fermati dalla Digos

Il match era uno di quelli ad alto rischio. Tra Lazio e Celtic infatti non corre buon sangue e soprattutto al rivalità politica è molto accesa. Per questo motivo ieri all’Olimpico erano schierate le forze dell’ordine e si è fatto di tutto affinché le due tifoserie non venissero a contatto.

Al termine della serata, come riporta Il Corriere dello Sport, il bilancio è di 12 tifosi fermati per gli scontri avvenuti nella notte in piazza Risorgimento dopo la partita.