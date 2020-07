Lazio, Eriksson ci crede: «I biancocelesti possono ancora farcela»

Sven Goran Eriksson, ex storico allenatore della Lazio, ha parlato della corsa scudetto dei biancocelesti

Sven Goran Eriksson, ex storico allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale dove ha parlato delle possibilità dei biancocelesti di vincere lo scudetto.

GIOCARE PER LA VITA – «Io penso che la Lazio abbia ancora la possibilità di potercela fare anche perché la Juventus deve giocare contro Atalanta, Sassuolo e poi ci sarà lo scontro diretto. I bianconeri mi hanno colpito molto in negativo per il calo nell’ultima mezz’ora di gioco: chi poteva pensare una cosa del genere dopo il 2-0? A momenti stavo per spegnere la tv ma poi non l’ho fatto e ho fatto bene. Ripeto, la Lazio può ancora farcela ma non deve più perdere punti da ora in poi deve giocare per la vita, come se tutte le partite fossero finali».