Lazio, Fabiani svela il futuro di Sarri: «La società ha preso questa decisione»

Lazio, Angelo Fabiani – direttore sportivo – ha svelato il futuro di Maurizio Sarri prima del match di Coppa Italia con l’Atalanta

L’attesa è ormai terminata e il fischio d’inizio della decisiva semifinale di ritorno tra Atalanta e Lazio è imminente. Il club che riuscirà a superare questo scoglio si guadagnerà il prestigiosissimo accesso all’atto conclusivo della Coppa Italia, incrociando l’Inter nella finalissima fissata per mercoledì 13 maggio.

Pochissimi minuti prima dell’ingresso in campo delle due sfidanti, il dirigente sportivo laziale Angelo Fabiani si è concesso ai microfoni dell’emittente Mediaset per fare il punto generale della situazione.

Fiducia totale nel lavoro di mister Sarri

Il direttore sportivo ha voluto immediatamente blindare la figura dell’allenatore, spazzando via qualsiasi tipo di speculazione mediatica legata alla panchina. Le sue dichiarazioni confermano la netta solidità del progetto tecnico: “Sarri ha altri due anni di contratto e ha fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la società non ci sono problemi“. Un attestato di grandissima stima, mirato a compattare tutto l’ambiente romano.

Il bilancio stagionale e la grande sfida odierna

Successivamente, l’uomo mercato ha inquadrato il peso specifico dell’impegno serale, sviscerando un’annata tormentata da parecchi intoppi e rammarichi. L’analisi tracciata fotografa con enorme onestà il percorso del gruppo: “È stata una stagione segnata da alcuni fattori imponderabili tra infortuni e qualche partita che dovevamo vincere. Questa squadra ha però dimostrato che contro le big ha fatto delle ottime prestazioni. Obiettivamente siamo un po’ sotto in classifica ma la partita di stasera è una di quelle gare che è meglio giocare che non farlo. Ci auguriamo che stasera i ragazzi portino a casa il risultato ma anche se così non fosse il nostro programma deve continuare e dobbiamo lavorare in prospettiva”.

Tra un’infermeria piena e la voglia di riscatto

In conclusione, Fabiani ha evidenziato le motivazioni oggettive che hanno rallentato la rincorsa in Serie A, esortando però la tifoseria e lo spogliatoio a mantenere un atteggiamento assolutamente propositivo: “Se guardiamo l’ultima partita possiamo dire che c’è stato un miglioramento. Abbiamo avuto una cosa come 45 infortuni, un qualcosa di esorbitante. Non bisogna vivere nel vittimismo e guardare al futuro con positività”. Ora la parola passa unicamente al rettangolo verde.