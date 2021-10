Lazio, Felipe Anderson: «Difficile con la Fiorentina. Il mio esordio con loro...»

Felipe Anderson ha parlato per il match program di Lazio-Fiorentina, gara che si giocherà domani sera all’Olimpico

Felipe Anderson ha parlato per il match program di Lazio–Fiorentina. Queste le parole del brasiliano.

PARTITA – «La Fiorentina è una squadra con delle ambizioni importanti e quindi è sempre una gara difficile. In più ora loro stanno bene, sono motivati e consapevoli della loro forza. Sarà dura, ma con la giusta determinazione possiamo vincere».

GOL AI VIOLA – «I miei due gol contro i viola? Il mio preferito è quello segnato da fuori area nell’aprile del 2018. Però le reti più belle sono quelle quando la tua squadra vince, perché alla fine conta il risultato».

RECORD – «Record di gol in biancoceleste? In realtà non lo sapevo, ma ce la metterò tutta per entrare nella storia del club. »

PASSATO – «Il mio esordio proprio con la Fiorentina? Al Felipe di allora direi di non mettersi addosso troppa pressione, perché lavorando duro e con qualità riuscirà a imporsi. Poi gli direi anche di essere sempre fiducioso. Certo, di tempo ne è passato tanto, ma sono felice di quanto fatto finora e spero sempre di migliorarmi».