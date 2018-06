La Lazio è ormai convinta di perdere Felipe Anderson, destinato ormai a trasferirsi al West Ham. Il sostituto potrebbe essere Gelson Martins dello Sporting Lisbona che si libererà a zero dal club portoghese

Felipe Anderson è sempre più vicino al West Ham e la Lazio si vede costretta a guardare al mercato per un suo possibile sostituto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il MessaggeroI, i biancocelesti non sono intenzionati ad accettare un’offerta inferiore ai 30 milioni di euro alla luce del fatto che dovranno corrispondere al Santos il 25% della futura rivendita. Il ds Igli Tare sta valutando diverse opzioni tra cui il Papu Gomez dell’Atalanta e Politano del Sassuolo ma il club capitolino guarda con interesse anche all’estero. Oltre a Guedes del Palmeiras, la Lazio ha messo nel mirino non solo Grujic, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto sulla base di 5-7 milioni di euro, ma soprattutto Gelson Martins dello Sporting Lisbona.

Il il 23enne esterno d’attacco è tra i giocatori che ha chiesto la rescissione del contratto al club portoghese e stando ai rumors Tare avrebbe già trovato un accordo con il suo entourage per chiudere la trattativa entro il 20 giugno. Gelson Martins ha chiuso la stagione in Portogallo con 13 reti e 13 assist in 52 presenze.