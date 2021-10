Lazio, Felipe Anderson: «Abbiamo sempre creduto di poterla vincere»

Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in seguito alla vittoria dei biancocelesti contro l’Inter: le parole

PRESTAZIONE – «Siamo partiti con la giusta mentalità, abbiamo creato occasioni e fatto un buon palleggio. Il gol subito non ci ha fatti tirare indietro, abbiamo fatto il nostro gioco e quello ci ha portati alla vittoria».

PARTENZA – «Abbiamo mantenuto la crescita, avevamo fiducia, sapevamo che stavamo giocando bene e il mister ci ha dato la carica nell’intervallo. Abbiamo fatto bene a crederci. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo il calcio che vogliamo fare, ci sta andare in difficoltà ogni tanto. Oggi questo ci ha dato uan spinta in più per aspettare i 90 minuti».

