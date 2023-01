Lazio-Gagliardini, il giocatore offerto ai biancocelesti per l’estate: le ultime

Roberto Gagliardini potrebbe lasciare l’Inter quest’estate a parametro zero, il giocatore è in scadenza e sarebbe stato offerto alla Lazio

Difficile una sua conferma in nerazzurro, l’amore coi tifosi non è mai sbocciato ed ecco dunque che potrebbe esserci per l’italiano una nuova sfida. Il suo agente Beppe Bozzo lo avrebbe offerto a Lotito per la prossima stagione a parametro zero. I biancocelesti valutano l’occasione visto anche i costi contenuti per il suo ingaggio. Lo scrive Il Corriere dello Sport.