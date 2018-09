Alla fine di Lazio-Genoa i tifosi laziali della Curva Nord omaggiano l’ex Marchetti. Il portiere rossoblu ha pianto vistosamente

Grande vittoria della Lazio sul Genoa per 4 a 1 all’Olimpico. I biancocelesti ottengono i 3 punti grazie ai gol di Caicedo, Milinkovic-Savic e alla doppietta di Immobile. Per i rossoblu segna invece Piatek, capocannoniere del campionato. Alla fine della partita c’è stato spazio anche per i sentimenti. Federico Marchetti, passato al Genoa in estate dal club capitolino, è stato omaggiato dai tifosi della Curva Nord laziale. Il portiere si è decisamente emozionato per questo tributo e infatti ha cominciato a piangere vistosamente. Marchetti ha trascorso a Roma ben 7 stagioni (2011-2018) ottenendo 161 presenze.