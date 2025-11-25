Lazio, Guendouzi brilla contro il Lecce: prestazione da protagonista e statistiche che riscrivono i suoi record

Guendouzi trascina la Lazio contro il Lecce: i nuovi primati personali e le cifre della sua crescita. Le ultimissime

Matteo Guendouzi è andato vicino alla doppietta con tre conclusioni insidiose: un tiro preciso all’angolino, una parabola a giro e un destro dalla distanza che si è stampato sul palo. Il bottino resta fermo a due reti in campionato, ma si tratta già del suo record personale in una singola stagione di Serie A.

Momento positivo per il francese Il centrocampista biancoceleste sta vivendo un periodo brillante: per la prima volta ha contribuito ad almeno una rete in due gare casalinghe consecutive. Già contro il Verona, lo scorso agosto, aveva siglato la prima marcatura stagionale della Lazio, inaugurando il suo tabellino personale.

Obiettivo chiaro Guendouzi ha fissato un traguardo preciso: chiudere il campionato con un bottino compreso tra cinque e otto gol. Con fiducia e continuità, il francese sta dimostrando di poter diventare un elemento chiave nella manovra offensiva della squadra di Maurizio Sarri.

