La Lazio è alla ricerca del sostituito di Milinkovic-Savic, possibile partente in estate. I biancocelesti seguono Marko Grujic, centrocampista serbo classe ’96 di proprietà del Liverpool

Milinkovic-Savic è il giocatore più corteggiato della Serie A. Il centrocampista della Lazio è finito nel mirino non solo dei top club italiani ma anche di quelli esteri. La Juventus è stata tra le prime a farsi avanti per il serbo con un’offerta monstre ma anche Real Madrid, Barcellona e diverse squadre inglesi sono entrate in corsa per il suo cartellino. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito chiede oltre 100 milioni per Milinkovic-Savic ma nonostante una quotazione decisamente elevata il suo addio alla Capitale diventa sempre più una certezza con il passare delle ore. La Lazio è quindi alla ricerca di un suo possibile sostituto e secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha già individuato il profilo adatto. Il ds Igli Tare ha messo gli occhi su Marko Grujic, centrocampista del Liverpool che in questa stagione ha giocato nel Cardiff City.

Il giocatore classe ’96 è connazionale di Milinkovic-Savic e quest’anno ha messo a segno 2 gol e 1 assist tra Championship e Premier League 2 con la maglia del club gallese. Grujic, la cui valutazione è di circa 5 milioni di euro (fonte Transfermartk), è tra i convocati della Serbia per il Mondiale di Russia 2018.