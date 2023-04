Lazio, Immobile: «Quest’anno pochi gol, ne voglio altri per la Champions»

Ciro Immobile ha parlato dopo il successo della sua Lazio in casa dello Spezia: le dichiarazioni dell’attaccante

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro lo Spezia.

LE PAROLE – «Più che altro desideravo sentirmi bene fisicamente e andare in campo. Le cose tecniche e il gol arrivano, ne potevo fare anche un altro. L’importante erano i tre punti e li abbiamo portati a casa alla grande. Abbiamo sempre toppato queste partite dopo prestazioni importanti con squadre forti. Un pò presuntuosi ma poi siamo venuti fuori. Il secondo posto è il frutto del lavoro di due anni, Sarri ci chiedeva uno step e oggi posso dire che la squadra è matura. Champions dell’anno prossimo? Ci penso, mancano 8 partite e dobbiamo stare sempre sul pezzo. Bello tornare di nuovo in doppia cifra ma quest’anno sono pochi, spero di fare quelli che servono per centrare l’obiettivo».

