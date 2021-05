Lazio, infortunio Correa: controlli per l’argentino in Paideia

Il Tucu Correa si è recato in Paideia per dei controlli medici dopo l’infortunio rimediato nel match contro il Sassuolo

L’ultima gara della stagione ha lasciato l’amaro in bocca per la sconfitta e per le parole di Simone Inzaghi che sanno d’addio. A rendere il tutto ancora più negativo si è aggiunto l’infortunio di Correa nel corso del primo tempo.

L’argentino si è recato nel pomeriggio in Paideia per dei controlli medici, utili a stabilire l’entità del problema al polpaccio.

