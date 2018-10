Prima del fischio d’inizio del posticipo serale, in casa Lazio ha parlato ai Sky Sport il centrocampista Badelj

In casa Lazio è ancora vivo il ricordo dell’ultima sconfitta in casa con l’Inter che è costata la Champions ai biancocelesti, come si evince dalle parole di Badelj, che comunque lo scorso anno giocava ancora per la Fiorentina. Il centrocampista croato, a Sky Sport, prima dell’incontro ha dichiarato: «Nei giorni che precedevano la sfida si respirava un’aria diversa, è normale. Sarà una bella occasione per prendersi la rivincita dell’anno scorso e per ottenere 3 punti: la vittoria sarebbe importante».