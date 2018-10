Lazio-Inter: grande inizio di partita per Brozovic che a centrocampo si prende il lusso di fare tunnel a Lulic

Dopo la furbata in Champions contro il Barcellona, in cui Brozovic si è letteralmente sdraiato a terra per deviare il calcio di punizione, il croato, nel posticipo contro la Lazio si è subito fatto apprezzare dai suoi tifosi con un bellissimo tunnel su Lulic. È bastato un semplice tocco di destro per mandare fuori tempo il rientro difensivo del giocatore laziale. Brozovic, da quando c’è Spalletti, sta diventando una pedina fondamentale nel centrocampo interista, garantendo copertura e regia.