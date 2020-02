Lazio Inter coreografie: lo spettacolo sugli spalti dell’Olimpico in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A – FOTO

Lazio-Inter non è mai una partita come le altre. Le due società sono legate da uno storico gemellaggio e anche in occasione della sfida dell’Olimpico, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, hanno dato spettacolo sugli spalti.

La Curva Nord ha scritto: «La nostra amicizia è una bandiera che da trent’anni sventola fiera». Ecco la foto delle coreografie.