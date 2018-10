Lazio-Inter, Hernanes: «Tengo di più alla Lazio. Milinkovic fuoriclasse»

L’ex centrocampista di Lazio e Inter Hernanes, ha rilasciato una dichiarazione in merito al match di stasera

Torna a parlare Hernanes alla vigilia della sfida tra le sue ex squadre Lazio-Inter. Il Profeta, ora in Cina all’Hebei Fortune, aveva fatto le fortune dei biancocelesti con 41 gol in quattro stagioni, salvo poi arrivare all’Inter nella parabola discendente della sua carriera. Queste le parole sulle due squadre: «Ho più affetto per i biancocelesti, lì diedi il meglio. All’Inter chiusi in crescendo, l’ultimo periodo con Mancini in panchina andò alla grande. Fu questo il motivo che spinse la Juventus a scegliermi».

Hernanes passa poi all’analisi del match di stasera: «Match spettacolare. La Lazio gioca in casa e vorrà riprendersi la rivincita dopo il k.o. di maggio. Entrambe stanno bene, possono deciderla i calciatori di valore. Milinkovic? Sergej è un calciatore completo: fisico, tecnico, bravo di testa fa gol e serve assist».